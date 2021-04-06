尋人記｜昔日11歲大家姐被尋獲再上節目　以前湊弟妹如今湊仔仔

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-06 16:30

無綫新節目，由方東昇、黃曉瑩、李曉欣以及黃靖婷主持的《尋人記》帶大家一起穿越時空，展開「地氈式」搜尋一些八、九十年代新聞小故事的主角，讓當事人回味舊事，喚起昔日回憶。在昨晚播出的第一集入面，就尋訪了一位名叫倩儀的「大家姐」，她當年受訪時只有11歲，那年是1986年，距今相隔35年，當年片段並沒有倩儀的全名和地址，也不知道她就讀的學校，只能靠片中的蛛絲馬跡去尋覓，由背境的坪石邨開始搵，最後從一名曾居於該邨的駐台記者提供線索，更發現原來倩儀就是他妹妹的兒時好友，終找到了倩儀，並由方東昇親自致電邀約做訪問。

《尋人記》四位主持 (左起) ：黃靖婷、黃曉瑩、方東昇以及李曉欣。節目截圖。

「大家姐」倩儀是1986年《新聞透視》節目其中一集的被訪者，由於父母外出工作，她要擔起照顧弟妹的責任，每天拖住弟妹一起放學回家，即使是三號風球之下亦一樣，還要煮飯給弟妹吃，十足十小當家似的。如今倩儀已為人母，育有兩名仔仔，由以前的照顧弟妹，到現在全職照顧家庭，每日接送6歲的大仔上學放學。她坦言這個年代跟往時不同了，自己不可能讓仔仔獨自上學放學。她並沒有怨過媽媽要她小小年紀就負起照顧弟妹的責任：「如果畀我有得揀嘅，當然有父母照顧係好，但係我要照顧兩個細佬妹又唔覺得差喎，我覺得幾開心喎其實。」她又謂一直都好愛媽媽，更說到感觸落淚，場面感人。對於這次被製作組尋獲，她說：「我到依家都覺得好夢幻，方東昇打畀我？係咪電騙呀？」

從節目中的片段可見，倩儀現時的生活已經今非昔比，家住將軍澳私樓，她不用上班，全職做家庭主婦，不用為口奔馳打工賺錢，足證生活條件相當不俗，是個幸福人妻，與小時候住屋邨的環境差距甚遠。