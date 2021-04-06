東張西望｜利穎怡白色小背心探討阻街　唔擔心安全：crew好保護我

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-06 20:33

利穎怡喺節目中，測試到底人定電車行快啲，唔算好大運動量，真係有必要著到咁？？（影片截圖）

利穎怡（Joan）曾因在《東張西望》訪問時，穿上貼身上衣、背心而成為討論的象，事後她曾以「下次會注意」回應傳媒。言猶在耳，喺前日播出一集嘅《東張西望》，採訪北角春秧街街市阻街問題時，利穎怡以白色貼身背心上陣，雖然外加一件淺灰色外套，但難掩其美好身材。

有網民指既然怕凍著冷衫，就唔好著小背心。（影片截圖）

該環節應該是分開兩日進行拍攝，不過，利穎怡喺衣著上，都似乎偏好背心類，另一日拍攝時，佢以淺灰色背心，外加藍色開胸冷衫，雖然冷衫已全扣鈕，但心口位置仍然十分搶鏡。節目播出後，有網民指秧街街市問題已經唔係一朝一夕嘅事，食環署雖然每日都有派人巡視，但多以勸喻形式、甚少發出告票……亦有網民將關注點落在利穎怡上，認為佢嘅衣普並唔適合出現喺《東張》，又指佢「每次出鏡都搏出位」甚至有網友話已作出投訴。對於小背心成熱話 ，利穎怡接受《香港01》訪問時，笑言：「我有著外套㗎。」之後再補充表示，她暫時留意到只係當日拍攝時嘅安全問題:「都想多謝大家咁關心我安危，不過crew都好保護我所以大家放心。」

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