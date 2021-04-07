尋人記｜昔日6歲肥仔難敵宿命變肥佬？　挑戰地獄樓梯有所覺悟

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-07 14:42

無綫新節目，由方東昇、黃曉瑩、李曉欣以及黃靖婷主持的《尋人記》帶大家一起穿越時空，展開「地氈式」搜尋一些八、九十年代新聞小故事的主角，讓當事人回味舊事，喚起昔日回憶。在昨晚播出的第二集入面，就尋訪了廿多年前一名只有6歲的肥仔，當年醫生預言他長大後仍然份量十足。這集就帶大家看看這名「肥仔」能否打破宿命，減肥成功。他的飲食和運動習慣會否轉變，他又是否願意面對當年的自己。

肥仔當年已食量驚人。(節目截圖)

這名「肥仔」名叫成柏熙，於1993年接受《星期日檔案》訪問，當年的他只得6歲，節目探討兒童肥胖和癡肥，柏熙就是典型的肥仔，他媽媽很希望他減肥，表示：「啲衫好快就唔啱着，買衫都買到窮。」但他卻不覺得自己肥，從不挑食且最愛食肉，尤其是雞翼，最高記錄一餐吃下超過10隻雞翼。方東昇最初聯絡當年為柏熙量度體脂的梁淑芳醫生，嘗試尋找柏熙，可是醫生表示並沒有再見過他，最後主持們透過社交網找到了柏熙。

當年只有6歲的肥仔成柏熙。(節目截圖)

有說「肥仔都是潛力股」，方東昇他們成功約見了柏熙，請他到茶餐廳吃飯，發現昔日的肥仔並沒有脫變成男神，而是由肥仔變了做肥佬，28年後的他隨住年齡增長，成正比地繼續肥下去。柏熙表示自己有進行斷食減肥，方東昇即笑問他：「係斷食？定係不斷食？」他即回答話：「斷食時係斷食？唔斷食時係不斷食。」相當抵死。方東昇又點了一碟10隻的雞翼給他，他只吃了5隻，方東昇笑言：「退步咗喎，你對雞翼無咗個堅持。」柏熙坦言小時候不怕肥，現在人大了就怕肥，所以他也有節制飲食和做運動。

方東昇又帶他去見梁醫生，為他量了體重指標 (BMI) 達36，醫生表示外國的標準是25，香港的標準是23，30以上就是超肥，提醒柏熙肥胖會帶來很多病患，控制體重是一生的事業，不止是自己的事，也是下一代的事。他們又成功挑戰了15層的「地獄樓梯」，柏熙表示如果將來生小朋友，他也不希望仔女會走他的舊路，他會時刻緊記醫生的提醒，也會開始認真減肥：「一生吖嘛，我依家先行咗一半，一定仲有機會嘅，有機會見到 (自己身上出現) 6舊腹肌嘅。」另外，他所穿的addidas Tee上的logo被blur了，有網民就質疑是因為最近的新疆棉花風波所致。

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