44歲許慧欣美貌19年前後零對比　近照曝光嚇窒網民：完全沒有變老

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-07 16:30

台灣女歌手許慧欣（eVonne）2013年推出專輯《欣·進化》後，和小3歲的塑膠世家男友Dennis在峇里島結婚，2015年10月產下寶貝女兒「E寶（Baby E）」，後來大多將重心擺在家庭，鮮少出現在螢光幕前，日前定居美國的她返回台灣，6日好友許哲珮曬出兩人合照，還曝光一張雙方女兒牽手的可愛畫面，引起大批歌迷熱議。

許哲珮在6日於Facebook更新近況，曬出與好友許慧欣的合照，透露目前對方已經定居於美國，這次回台的期間剛好趕上音樂歌舞劇《小花》的加演場次，於是便帶著女兒Baby E一起去看演出，只見兩位許久沒見的好友，開心地頭靠著頭，對著鏡頭開心微笑，許慧欣戴著灰色帽子，雖然臉上沒有上太多妝，但美貌仍舊保持得非常好。

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不僅如此，許哲珮也坦言當她看到許慧欣的那一刻「我真的好感動好感動，是那種，我倆四目相對，隨時就可以哭出來的程度」，短短一句話就訴說了兩個人的友情，回想起一直黏在一起的少女時光，再看看兩人女兒牽手邁開步伐的模樣，讓她感性地直呼「就是美好的時光2.0」，而《美好的時光》正式自己為許慧欣寫的一首兩人合唱的歌曲。

目前已經44歲的許慧欣淡出演藝圈已經8年，但在許哲珮曬出的近況照片中，她的美貌仍如2002年出道一樣清新脫俗、甜美亮麗，不僅許哲珮以「我的仙女最美一點都沒變」、「她才是迪士尼公主本人」形容，許多網友看了也忍不住讚嘆「永遠的女神」、「好想念eVonne的歌聲」、「完全沒有變老，還是那麼美」，引起熱議。

此外，許慧欣這次回台還客串了前男友小刀製片的賽車電影《叱咤風雲》，飾演范逸臣的妻子「許娜」，當時小刀認為她很適合這個角色，於是打電話給她提案，沒想到她二話不說就答應，雖然雙方分手多年，但仍保持友好關係。

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