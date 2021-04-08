台鐵出軌｜范子安探望受傷女友　卻驚見一男子伴在側行為親密

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-04-08 16:53

4月2日台鐵太魯閣號408次列車發生出軌事故，事件引致大量傷亡，而第8節車廂人員傷亡最為慘重，震撼台灣。而TVBS《女兵日記》男演員范子安日前在IG發文，透露女友也搭上班列車，卻意外揭發跟拍拖3年的女友與另一個男生舉止親密。

范子安的發文引起極大迴響。（IG@fantzuan84814）

藝人范子安在4月7日於IG發長文，指他4月2日送女友上太魯閣號列車。而發生事故後，他立即駕車趕往花蓮醫院，但他抵達時女友正在做手術，之後他看到女友虛弱的樣子，非常心痛，「看著妳虛弱的躺在病床上，那是我最無能為力的時候。」、「想到在車廂的妳怎麼熬過來的，還有妳在病床上發抖的嘴唇我就心疼。」

但事隔數天後，范子安帶着二人的愛犬「獅子」偷偷前往花蓮探望對方時，本想給她一個驚喜，卻看見令他傷心的一幕，他看見一名男子牽着女友的手，還撥着她的頭髮，於是他刻意打電話給女友，告知女友他已抵達時，只見女方急忙叫那名男子離開，「我電話裡告訴妳我帶了一個朋友來看妳，我看到的是妳緊張的叫那個男生趕快離開，我掀開簾子的時候，那個男生甚至連看都不敢看我一眼，問妳他什麼時候來的，妳卻騙我妳在睡覺完全沒看到他來，現在我來你醒了才看到，這時候我真的不知道，在這裡的我，有甚麼意義，原來妳所謂的好朋友，定義是這樣。」

范子安發長文表達感受。（網上圖片）

范子安又寫道︰「當我準備下樓冷靜一下的時候，這個不要臉的男生竟然還敢問我『知道你們感情出的問題在哪嗎』，第一次看到介入人家感情還可以講話這麼大聲的，世界上最不要臉的動物非你莫屬吧。」范子安字字句句都令人感受到他的傷心，「一切都好不真實，多希望太魯閣號出軌只是一場夢，多希望今天所經歷所看到的事情，也只是一場夢」，最後他寫道︰「我知道妳一直在等我求婚，結果妳用這樣的方式回答我，謝謝妳」、「我出事當天是哭著開去花蓮的，哭著開回來也已經不算什麼，太痛了。」但後來范子安已將發文刪除。有傳媒向他查詢時，范子安表示女友心理已很受創，沒有更多的想要分享。

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