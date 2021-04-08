馮盈盈與余思霆酒店大解放　全裸通房走：佢仲同男友faceTime

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-08 23:00

馮盈盈喺節目一開首就話:「真心朋友全公司都係，個個喺公司都好真心。」好有骨。（影片截圖）

馮盈盈向來敢講敢做，早年佢去選華姐時，就被同房嘅余思霆踢爆「由一開始喺房有着Bra同底褲，到後期全裸走動」，結果連帶余思霆都加入全裸行動，並一齊沖涼……呢個畫面絕對係成人限制級別。

余思霆早年曾在《後生仔》分享同馮盈盈嘅全裸行動。（影片截圖）

喺最新一集《#後生仔傾吓偈》中，由於以「真心朋友」為題，馮盈盈提到有經歷過的都會是好朋友，當中少不免要講多次同余思霆嘅赤裸行動事件，但原來故事係仲未完！馮盈盈表示：「去到後期兩個一齊唔著衫喺房走嚟走去，有啲位佢夜晚要同當時男朋友face time，佢都會叫我喺廁所唔好出嚟住，我問佢做咩，佢話『你又無著衫，我face time 緊，你著返衫先啦』」據馮盈盈所講，當時兩位女生喺房都係玉帛相見，換言之，余思霆同前男友face time時好大機會係「裸聊」，而呢位幸福男友，應該就係天堂鳥成員Tyrese（歐鎮源）。

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