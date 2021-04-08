尋人記︱「電腦王子」崔永健緊張個人私隱　做CD-Rom不留網絡足跡

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-08 18:45

無綫節目《尋人記》播出後大受歡迎，除主持方東昇風趣幽默外，網民亦認為節目富有人情味。昨日（7/4）播出的一集就找來1991年《星期一檔案》的兩位「電腦神童」，在電腦和互聯網仍未普及的情況下，他們已經走在科技的尖端。

昨日（7/4）播出的一集就找來1991年《星期一檔案》的兩位「電腦神童」，在電腦和互聯網仍未普及的情況下，他們已經走在科技的尖端。（影片截圖）

Louie Chan當年經營電子報告版出錢又出力，為聯絡海外人士要付上高昂的長途電話費，他指經營初期幾乎花近一半的薪金在電腦通訊上。他曾到日本發展，現時在香港開科技公司，比以前更熱愛電腦的Louie為設計新產品試過四天不睡，更將自己的名字改為Cloud（雲端）。

Louie Chan當年經營電子報告版出錢又出力，為聯絡海外人士要付上高昂的長途電話費。（影片截圖）

另一神童就是「電腦王子」崔永健，當年的他仍在讀書並是電腦學會的主要搞手。不過就因為太投入鑽研電腦而影響學業，令中五會考以及中七高考都要重讀，他卻未有感到後悔。

愈認識網絡世界，就愈知道私隱的重要性。崔永健指在Facebook未流行時，已經預見一但放資料上網就不能回頭。最早期他加了數個朋友後，就覺得足夠並要停止。非常著緊個人私隱的崔永健指自己在互聯網的角色是CD-Rom，亦甚少在社交平台找到他的資料。最終透過他讀同校的大仔「出賣」其身份，才促成今次的訪問。崔永健帶同兩名仔仔一同接受訪問，大仔的外表跟當年的爸爸十足「餅印」一樣，而細仔則跟爸爸一樣鍾意砌機械人，連爸爸崔永健都甘拜下風。

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