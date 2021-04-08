盼你賞面︱黃文慧開心做綠葉　自爆拍《嚦咕嚦咕新年財》NG 50次

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-08 23:45

楊盼盼主持的香港開電視節目《盼你賞面》，逢星期六晚上10時於77台播映，本周六（10/4）播出的一集便邀請了黃文慧擔任嘉賓，期間楊盼盼為好友黃文慧炮製「上海百頁結」，黃文慧品嚐後大讚好吃，又表示感恩遇上楊盼盼這位好知己，席上黃文慧自爆拍經典電影《嚦咕嚦咕新年財》NG 50次的趣事。

黃文慧（右）最近作客楊盼盼主持的香港開電視節目《盼你賞面》。

楊盼盼與黃文慧識於微時，於七十年代的《萍蹤俠影錄》合作後繼而成為好友，黃文慧自言入行年代比較坎坷，與公司簽約未夠一年，便遇上香港暴動，失去公司做靠山，沒有工作。唯有跟隨另一劇團到星馬泰登台數月，再回港到電視台面試，終成為電視台演員，雖然黃文慧在幕前多演「綠葉」角色，但性格樂天的她未有不開心，她說：「其實有份參與演出，任何角色我都會好滿意。」

兩人一起吃好東西。

黃文慧演出過不少經典角色，當中在電影《嚦咕嚦咕新年財》飾演劉德華與古天樂媽媽一角，角色是患有阿茲海默症，她的演技令人印象深刻，而黃文慧透露當年拍攝該電影的趣事：「有一個鏡頭，我要由3番開始數、講對白，3番幾多錢、4番幾多錢，拍呢個鏡頭等到天光先拍，當時個人好疲勞、又緊張，完全記唔到對白，Take咗成50次都唔得，劉德華都好錫我，佢揸住張紙喺鏡頭後面提我，不過我都係讀唔掂。死啦！咁點收科呢，最後導演好嘢，佢Close up淨係拍我個口，我可以揸住張紙嚟讀。」