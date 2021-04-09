孖謝天華睽違15年同台飆歌　林文龍拒提名女兒參選港姐

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-09 15:45

亞洲心動娛樂（AMM）副總裁林文龍日前與好友謝天華作客音樂節目《限聚音樂Hear To Feel》，二人不但暌違15年再度合作，還首次在節目上同台開金口；期間更摸住酒杯大談湊女經，以及細說演藝路上不為人知的笑與淚。

林文龍日前與好友謝天華作客AMM音樂節目《限聚音樂Hear To Feel》。

入行超過三十年，林文龍和謝天華的演藝起點雖然不一樣，前者透過「超級新星選舉」出道、後者則以唱跳起家，不過同樣捱過苦過。文龍憶述從訓練班畢業後，曾當了兩年的跑龍套：「古裝片一定飾演衙差，時裝片就揸住『大哥大』跟黑社會大哥；我試過在《太平天國》同時扮演四個角色，演完清兵、再演舉人和死屍，因為公司計算很精準，臨時演員以日薪計算，訓練班的人拍幾多日都係一樣薪酬，所以我哋好好用。」天華也坦言，從歌手轉型為演員的過程中，曾為了演出機會，做盡大大小小的奸角：「例如姦淫擄掠、打女朋友、變態殺人犯等等，我唔介意，乜嘢角色都做，最重要係演出機會。」

林文龍和謝天華入行超過三十年。

提到工作路上的樽頸位，天華坦言試過九個月零工作，每天無所事事，也因而影響情緒：「當時唔係好想見人，最後我揀咗一個星期六，去到銅鑼灣最多人嘅三角位，行返入人潮當中，慢慢就好番啲，算係自己救番自己。」文龍亦表示年輕時個性剛烈火爆，吃上不少苦頭：「低潮時，人哋會覺得少一個對手，佢就多一個機會，當下我係深深感受到呢句說話。」天華聞言也認同好友率性，更笑指對方是「娛圈奇葩」：「簡單來說，你當時就係得罪人多、稱呼人少，其實你喺呢個圈生存到，真係一個奇蹟。」文龍隨即表示自己經常還神，場面搞笑！

謝天華坦言試過九個月零工作。

近年不少星二代跨足影視界，表現矚目亮眼；問到二人會否支持子女入行，兄弟倆卻各持己見！愛女心切的文龍不但即時Say no，更搞笑表示拒絕提名女兒林天若參選港姐：「目前為止我覺得我個女應該唔會（入娛樂圈），因為佢個性內斂，喺學校著泳衣上游泳堂，佢都唔係好想，所以佢見到人哋參加《香港小姐》，都會擰晒頭。（如果佢話媽媽都係港姐出身，然後識到你呢？）我會同佢講，唔係個個都咁好彩㗎，哈哈哈。」

天華則表示會放手讓仔仔嘗試，不過談到若然女兒擁有港姐夢，他即爆笑秒回：「我唔會做佢提名人㗎！不過如果佢想拍戲，我諗都會俾佢試下。」同時表示兩公婆在育兒上有共識，相當重視與子女的溝通，所以一家人無所不談。

林文龍和謝天華對於是否支持子女入行各持己見。

亞洲心動娛樂（AMM）呈獻、人氣網路音樂節目《限聚音樂Hear To Feel》第七集將於本週五（9日）晚上9時在「AMM心娛APP」上架，並於10時登陸官方YouTube頻道，香港觀眾可以免費收看。