愛美麗狂想曲︱李佳芯拍露背戲勁冇安全感：痴10層膠紙都覺得會甩

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-09 18:15

李佳芯（Ali）今日（9/4）出席香港復康會「畫出新生命」慈善義賣活動，她的作品是一個「善」字。Ali接受《香港01》訪問時解釋因被殘疾及長期病患者感動：「雖然身體有障礙，但佢去克服同做到好好嘅作品出嚟，好想寫一個字去表達，善同惡同時共存，你點選擇、克服同堅持，就會做到好美好嘅嘢。」

Ali的作品是一個「善」字。（葉志明攝）

最近Ali在無綫劇集《愛美麗狂想曲》的演出大獲好評，其中一場濕身露背戲更引起熱烈討論，不少網民大讚她非常有喜劇天份。Ali指聽到這個評語很開心，亦令她回想起當日的拍攝情況：「幾鍾意拍喜劇，自己拍又開心，人哋睇又開心，呢個好緊要。嗰幕係全露背，第一次全露背勁冇安全感，痴咗10層膠紙都覺得會甩，全程都係夾住自己，幾得意嘅經歷。」

最近Ali在無綫劇集《愛美麗狂想曲》的演出大獲好評，其中一場濕身露背戲更引起熱烈討論，不少網民大讚她非常有喜劇天份。（影片截圖）

談到將來的工作，她說要等公司安排：「我呢兩年都冇乜諗有咩工作，都係公司安排。嚟緊有宣傳，自己呢排就有玩Tennis、會做運動。」早前TVB大股東黎瑞剛狠批TVB團隊及節目老化、內部山頭林立等五大缺失。Ali指自己沒有留意：「冇留意，我都幾不問世事，冇聽過呢個。」至於感情生活方面，她就指：「暫時OK，冇咩特別想講，低調。」