黃樹棠病逝｜江美儀不捨：同月同日生嘅好兄弟　陳煒約定天國再聚

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-10 12:30

資深演員黃樹棠（棠哥）於今日不敵癌魔病逝，終年77歲，他的兒子黃榮璋於今日凌晨在Facebook發文掉念爸爸，確認死訊。棠哥在亞視經典劇集《我和殭屍有個約會》中飾演「求叔」一角而深入民心，他三年前曾確診大腸癌二期，後來康復，直至上月因癌細胞入侵肺部而入院治療，留醫至今日凌晨不治。棠哥入行逾50年，演出無數，跟他合作過的藝人多不勝數，不少藝人都有於社交網發文悼念他。

兒子黃榮璋於fb確認爸爸死訊。（網上圖片）

江美儀於IG出post悼念棠哥表示：「老鬼棠，我拍人生第一部電視劇「肥貓正傳」就同你合作啦，之後你又私底下同我哋班𡃁仔一齊玩，一齊食，重同我哋打台灣牌。最重要係每年都同我一齊慶祝生日，因為我哋係同月同日生嘅好兄弟！唉⋯⋯我真係好唔捨得你呀！願你離苦得樂，南無地藏王菩薩」。陳煒亦有於IG story悼念棠哥說：「棠哥，永恆國角再會。」張文慈於FB表示：「棠哥，捨不得你呀！最可惜疫情關係不能探病，見不到你最後一面，一路走好，永遠懷念你。」

蔡國威亦於FB發文悼念：「猶記得初入行的時候，不太敢和你對話或對上眼，因以為你是一個很惡的前輩，但慢慢在工作上和私底下接觸了，便知道我完全是錯的，你對工作非常認真，充滿熱誠，樂意教導和幫助每一位後輩私底下聚會，有你在場永遠充滿歡樂，時而搗蛋佻皮，愛捉弄大家，時而由心關心我們的一切，從你身上我學到很多很多，你不單是我敬重的前輩，長輩，更是我的摯友，希望你的家人節哀將來在天家我們能再會，願安息。」