驚嚇通話│9個恐怖奇幻短篇 《Emily in Paris》女主角聲演首集

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-04-10 22:00

雖然話冇畫面，但其實都有嘅，不過係簡單動畫，有點像以前電腦預設的wallpaper。

最恐怖的畫面從來都是自己想像出來，或者大家都有類似經驗，鬼片最恐怖一刻，並不是那隻鬼現身一刻，而是她在門外，未出現，令觀眾幻想她出現的情景才是最恐怖，Apple tv 《驚嚇通話》這套劇集，正正就是玩這種看不見的恐懼。

如果英文優良，甚至可以唔駛睇畫面同字幕，感覺仲好feel

這套改篇法國劇集的美劇，原創導演Timothée Hochet在YouTube看到一些911真實報案對話，他覺得那個體驗非常新鮮，激發創作靈感，《驚嚇通話》9個單元故事，每個大約十分鐘，全憑對話、字幕就能營造恐怖奇情氣氛，有點似聽電台講鬼古，由於首次體驗是免費，所以值得一試，首個故事以一對情侶Tim與Sara電話通話開始，其間Sara覺得屋外有可疑人物出現，她要查過究竟，於是與Sam終止對話，被收綫的Tim原來是想對Sara提出分手，他亦瞞著Sara與經理人Camila搭上…..Camila表示夜晚會到Sam家過夜，此時,Sara已打去911求救，而Sam發現睡在旁邊的不是Camila，因為她至電Sam表示自己還未出門…

《Emily in Paris》女主角聲演第一集女主角，不看人名表亦未必認得。

首集13分鐘，雖然沒有畫面，但戴著耳機「收看」亦絶冇冷場，英文聆聽力好，不用看字幕更能提升想像空間，大約一分鐘就令觀眾代入三個主角的身份及故事，而9個故事亦找來不少荷里活藝人聲演，首集有《Emily in Paris》女主角Lily Collins、及《Succession》男角Nicholas Braun，夜晚獨自一人回家途中收聽，恐怖感應該提升更多。