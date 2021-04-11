疑「華為小公主」姚安娜5億城堡曝光　面積幾畝地搭直升機出行？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-11 07:30

「華為小公主」姚安娜自從宣布進軍娛樂圈之後一直話題不斷，受到網友不少冷嘲熱諷，儘管背景強大，資金雄厚，但想要大紅大紫也絕非易事。

姚安娜早前跳女團舞遭到網友瘋狂狙擊。（微博@Annabel姚安娜）

日前，一位內地網紅拍片表示自己受女粉絲邀請，去參觀其位於深圳大梅沙山頂的5億（約5.9億港元）城堡，他以「Y女士」代替該女主人姓名，透露其同「RZF」是鄰居，更在短片中提到「任老」二字，網友第一時間便估到，這座5億城堡的主人就是姚安娜。

城堡大門口。（視頻截圖）

進入城堡大門之後，Y女士並不在家，由女管家迎接客人，門口映入眼簾的，是一架勞斯萊斯。城堡的內部裝修比較復古，設有旋轉樓梯，還有觀景台，可以俯瞰整個深圳，隨時呼吸新鮮空氣，將海景、山景盡收眼底。女管家透露，住在這裡的人都是第一批富起來的人，而且「任老」的房子就在旁邊，而這座城堡的住宅區域有2000多平（約2.15萬呎），加上花園的面積已達幾畝地。

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由於遠離鬧市，如果遇上緊急事，路途似乎有些遙遠。而女管家輕描淡寫地說：「我們這邊有直升機啊」，之所以在停機坪未見到直升機，是因為「Y女士有事出門了。」同時，女管家還公開自己的人工在40至50萬（約47至59萬港元）一個月，還指如果有更高端的，100萬（約119萬港元）也很正常。除此之外，城堡中有大片綠化地同植物，單是每月養護費用就高達20萬（約24萬港元）。

其後，這位網紅發現了一架百萬級的摩根開蓬古董車，但竟然被閒置在雜物房。除了豪車之外，城堡內部的各個擺設同傢私等都價值不菲，經過一個超大的宴會廳之後，擺放了一架青花瓷鋼琴，角落還有一件金代或遼代的鎧甲，單是一個梳化就50萬（約59萬港元）等。而客房全部都安裝落地窗，外面的露台直對泳池，同時還有靚景。

雖然短片中只展示了城堡的冰山一角，但也足以令網友歎為觀止。而大家對此也各抒己見，大部分雖然羨慕城堡的面積，但認為內部的裝修實在有些土氣。不過也有網友指姚安娜的這個城堡是專門租給網紅拍片，且不止一個網紅拍過，每次故事都不同。

姚安娜現在應該很多時間都在北京。（網絡截圖）