聲夢傳奇｜姚焯菲差啲被淘汰爆喊　潘靜文跌入危機區：我幫佢承受

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-10 22:28

無綫重磅巨製，歌唱選秀節目《聲夢傳奇》今晚（10/4）播出第一集，林沚羿、潘靜文、姚焯菲、張馳豪、林君蓮、詹天文、黃奕斌、孫漢霖、炎明熹、蔡愷穎、冼靖峰、鍾柔美、文凱婷、何晉樂及林智樂，15位學員初踏台板獻聲追夢。據知節目的第一，二集為第一回合，在首輪回合獲得最低分的一位就會即時被淘汰，賽制也算是緊刺激。

鍾柔美唱容祖兒的《天窗》。（電視截圖）

首位出場的就是鍾柔美，唱容祖兒的《天窗》，李克勤就讚她夠淡定，而《天窗》的作曲人周柏豪就大讚：「唱到副歌部份，我起晒雞皮。」第二位就有26歲的張致豪（Aska），唱盧廣仲的《刻在我心底的名字》，王灝兒（JW）就說他「假音有啲緊」，不過張致豪最後也得到16棧燈，比鍾柔美多了一棧燈。

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張致豪唱盧廣仲的《刻在我心底的名字》。（電視截圖）

姚焯菲今年14歲，是最年輕的一位。（電視截圖）

姚焯菲也得到評語，衛蘭：「你好得意，So Cutie，不過就唱得硬咗啲。」李克勤就笑說：「I'm so old」泳兒：「有星味，但係唱歌方面真係要加強，揀歌要小心。」舒文：「你頭先唱歌係成首歌一個patch，但係我睇你講嘢唔係咁。」得分9分，走入「危機區」時眼濕濕。

林智樂唱《無樂》得到13分。（電視截圖）

詹天文唱《泡沫》後亦得到不少評審的好評，泳兒說：「你下首歌可以表現多啲假音。」唱片監製徐浩亦說：「Ｗindy係今晚為止唱得最準嘅。」最後詹天文得到24分。（電視截圖）

潘靜文今晚表現就失準，表演完畢後，監製Edmond就給評語：「聽唔到方皓玟影子，呢個係好嘅，但係你同歌詞嘅關聯再多少少，就好啲。」最後只得到8分，跌入「危機區」。她說：「原本以為自己起碼有15分，冇諗過會咁，我真係好唔捨得。身為大姐姐，留喺呢個位置，對大家嚟講可能係好事，我代替咗Chantel個位，可以幫佢承受。」

潘靜文說只得到8分，跌入「危機區」。（電視截圖）

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