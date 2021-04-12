金正鉉被指拒與徐玄身體接觸搞喊對方　事後用濕紙巾抹手被轟無禮

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-12 10:15

韓國男演員金正鉉（金正賢）近日因其主演的電視劇《哲仁皇后》而事業攀上高峰，上周四（8日）更被傳媒踢爆與《愛的迫降》拍檔徐智慧戲假情真熱戀中，成為繼玄彬和孫藝珍之後第二對《愛的迫降》情侶而成為焦點。然而，金正鉉和徐智慧極速否認緋聞之時，亦爆出金正鉉與經紀公司O& Entertainment陷入合約糾紛，近日更連環爆出多宗黑歷史，三年前更曾因傲慢態度和無禮行為而令少女時代成員徐玄忍不住在片場落淚。

徐智慧和金正鉉傳因《愛的迫降》撻着，但二人否認。（網上圖片）

金正鉉於2018年7月與徐玄以男女主角身份出席電視劇《時間》的製作發布會，當時他因為全程黑面兼拒絕與徐玄撓手合照而被批評態度惡劣，雖然他事後解釋是因過度投入角色，但卻在只剩四集時突然以健康理由宣布退出劇組，其經紀公司表示金正鉉於拍攝期間患上失眠和厭食症，因為愈來愈嚴重而被醫生建議要立即停工，停工直到2019年，以《愛的迫降》再度回歸。

金正鉉因主演《哲仁皇后》而事業攀上高峰。（《哲仁皇后》劇照）

國傳媒《SBS演藝新聞》今日（11日）踢爆金正鉉當年退出劇組的內幕，《時間》製作組核心人員A某在訪問中表示金正鉉因為當時有女友，所以對於與女演員之間的感情戲份相當敏感，甚至試過要求公司要求「盡量減少」，而編劇更要在生病住院的情況之下改了幾次劇本：「最後他退出讓整個劇集的方向都完全被改變，編劇亦因此非常辛苦。」

金正鉉當年中途退出劇組。（《時間》劇照）

曾擔任徐玄工作人員的「B某」亦大爆徐玄曾多次被金正鉉冷酷對待而在片場哭泣：「他們在劇集中是一對陷入悽慘愛情的男女，但金正鉉不但在拍攝現場沒有和徐玄對視，亦沒有過打招呼，休息的時候只留在車上，就算有愛情戲時亦經常顯露出不舒服的神態。」「B某」亦憶述親眼見到金正鉉的手被徐玄觸碰後馬上用濕紙巾抹手的場面：「雖然不知道是不是有誤會，但徐玄看到後在拍攝現場流下了眼淚。 在金正鉉經紀公司的代表斡旋下，金正鉉雖然曾向徐玄道歉，但之後的行動也沒有太大的變化。」

金正鉉當年在全體傳媒面前當面拒絕讓徐玄撓手已令徐玄非常尷尬，引來不少人的指責。（VCG）

有工作人員向《Sports京鄉》透露，金正鉉一開始以為《時間》並非以愛情為主題才答應出演，然而劇集後半段開始卻有不少愛情線，讓他與劇組產生不少分歧，雙方更在製作發布會前一晚演變成肢體衝突，導致翌日在發布會上表現冷淡，甚至在全體傳媒面前當面拒絕讓徐玄撓手已令徐玄非常尷尬，引來不少人的指責。

徐玄今日在Instagram發文感謝所有支持她的人。（IG/@seojuhyun_s）

黑歷史再度被爆出後，網民紛紛留言指責：「這種事情在當時竟然沒有爆出來，真厲害」、「一個新人演員有什麼資格說要減少愛情戲啊」、「用什麼濕紙巾啊，你是有多高貴」、「他作為演員沒有職業道德，作為普通人也沒有基本的禮貌」、「他應該已經跟那個偉大的女朋友分手了吧，我看他在《愛的迫降》有拍吻戲啊」。

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