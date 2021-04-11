口罩小姐｜被曾志偉評「只能與J2」比　ERROR隔空反擊：畀老嘢睇

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-11 23:27

2021年4月11日一定是電視史上最精彩的一晚，事關ViuTV舉辦創意選舉《最後一屆口罩小姐》之外，也正好撞上無綫（TVB）的重頭節目《開心大綜藝》首播。「口罩小姐」的隊長ERROR的梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）有出席之外，就連「雪藏」中的吳保錡（保錡）都被搬了出來！

成個「冰鮮」保錡搬出嚟。（梁碧玲攝）

阿Dee：「今日好緊張吖，好似嫁女咁，樣樣都擔心。」肥仔：「我擔心又開心，因為完咗個騷就冇咁忙，可以relax下。」今晚還有泳裝環節，不過193反而說自己興趣不大：「頭先採排都睇過晒，都唔係好震撼。」肥仔：「係我哋唔夠膽直視啫，隻眼就好似而家雪凍咗嘅保錡一樣。」

「冰鮮」保錡唔畀出聲。（梁碧玲攝）

望住後面雕像一樣的保錡，193說：「真係保錡嚟，因為佢喺一個冰鮮狀態，啲冰仲未溶，所以就硬咗。」剛剛由雪櫃出來？193：「拎出嚟可能又會放返入去，都係睇我哋三個心情。」肥仔：「睇我哋點處置佢。」阿Dee：「鍾意就拎出嚟，唔鍾意就放返入去。」不是由花姐決定？肥仔：「ERROR嘅嘢ERROR決定。」193：「最主要係我哋唔畀佢出嚟，因為我哋多啲鏡頭。」阿Dee的答案更加有創意，他說：「因為今日多人，啲嘢飲要搵位放，所以由個雪櫃拎出嚟。」

+ 2 + 2 + 2

開心大綜藝｜曾志偉稱ViuTV節目題材偏門 收視得4點只能與J2比較

對於曾志偉在今日較早曾稱 ViuTV的節目題材較偏門，而且收視只得約4點，只能與J2作比較等論點，ERROR四子亦不甘示弱，與志偉隔空互窒，當中193更連珠發炮，稱TVB的觀眾年紀比較大，而所謂的「收視」亦只得幾百部電視去統計，更暗諷《#後生仔傾吓偈》的主持或嘉賓年齡已年過40等等，甚至反問「J2係做咩」等等，句句有骨。不過肥仔最後都打圓場，表示無論TVB或ViuTV都好，能夠帶動觀眾睇電視就算是成功。