口罩小姐｜「浩南」鄭伊琪成雙料冠軍　賽前大熱「肥腰」只得第四

ViuTV主辦的選美真人騷《最後一屆口罩小姐》總決賽賽果出爐，結果由阿Dee組佳麗、現年27歲的鄭伊琪（浩南）先拔頭籌奪下「服裝與口罩搭配獎」，再下一城大熱奪冠成為雙料冠軍。亞軍為33歲的徐蒨寧（阿姨），而季軍則由30歲的馮寶欣 （細細粒）奪得。今晚的賽果由30%觀眾網上投票，以及70%由評判團現場評選，本來在投票領先的網紅「米媽」米露迪 （肥腰）最後卻大熱倒灶，奪得第四名。