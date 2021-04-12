口罩小姐冠軍鄭伊琪竟是準人妻　買Hermès勞力士當投資：我唔拜金

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-12 19:44

鄭伊琪（浩南）手上嘅原來係求婚鑽指，有成兩卡半。由於疫情關係，原定今年舉行嘅婚禮將會押後。(wayii＠IG圖片)

ViuTV主辦嘅選美真人騷《最後一屆口罩小姐》，由27歲鄭伊琪（浩南）得到冠軍及服裝與口罩搭配獎成雙料冠軍。為咗今次比賽，鄭伊琪喺賽前努力修身，短短一個多月減走廿磅。

呢個mini Kelly 炒價差不多16萬，但鄭伊琪早年以8萬元入手，她笑言好過買股票。（wayii＠IG圖片)

睇返鄭伊琪IG，本身做開模特兒嘅佢，除有不少福利圖之外，名牌手袋Hermès、CHANEL、Gucci、炒價逾20萬嘅黑面Daytona、鑽戒通通都有！鄭伊琪接受《香港01》訪問時表示：「哈哈，你哋都幾變態，咁都睇到，其實有啲錶係男朋友，佢買咗唔戴，我換過條錶帶拎嚟戴，最貴嗰隻好似都係10萬左右入手，無20萬咁貴。」

鄭伊琪同男友拍拖4年多，口罩小姐結束之後，她最想與對方嘆omakase。(IG圖片)

至於名牌手袋，鄭伊琪笑言「飾物盒嚟架咋」，並指很多都係早期入手。「好似個mini Kelly咁，我買嗰時8萬左右，雖然已經炒貴咗3萬左右，但比起而家炒到16萬已經算係咁。同埋嗰時因為做世界盃辛苦，買嚟獎勵自己。」問到是否大部分收入都用作買名牌手袋，鄭伊琪表示：「唔好講到我咁拜金，我都有投資股票嘅，同埋人大咗心態唔同，買少咗好多，而家想努力工作，所以先會去選口罩小姐。」鄭伊琪又透露男朋友平日亦會送贈手袋，但她的大部分手袋都係自己賺錢買。至於閃爆鑽戒，鄭伊琪透露原來係求婚戒指，約兩卡半左右。「本身諗住今年擺酒，但而家應該都會押後。」鄭伊琪表示男友一早已求婚成功，但因為唔想模糊焦點，才未有主動透露將為人妻的消息。

鄭伊琪雖然贏得口罩小姐冠軍，但她坦言ViuTV似乎完全沒有打算跟自己簽約:「贏咗會有5萬獎金，佢哋連表格都無叫我填。」（資料圖片）

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