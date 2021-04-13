尋人記｜縮水樓苦主自覺不及現今納米樓差　當年牛奶種菌案極轟動

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-13 13:41

無綫新節目，由方東昇、黃曉瑩、李曉欣以及黃靖婷主持的《尋人記》帶大家一起穿越時空，展開「地氈式」搜尋一些八、九十年代新聞小故事的主角，讓當事人回味舊事，喚起昔日回憶。在昨晚播出的第六集入面，就以「你呃人」為主題，尋訪了當年被騙的幾位苦主，包括了1987年《星期二檔案》中訪問的鄧先生、1986年《新聞透視》的林小姐，以及1991年《星期一檔案》的廖玉卿家人。

第6集講被騙苦主。(節目截圖)

鄧先生在當年以港幣$4100買了一部有問題的冷氣機，他竟然有勇氣去找店員理論並要求退款，最後經過一番交涉終於成功獲退回$4000，被形容為「投訴先鋒」，事後他收到了一個神秘來電說：「你好嘢。」而林小姐就因為自己不懂得看圖則呎寸，而被誤導購入了灣仔的「縮水樓」，以大約20萬買了一個建築面積332呎但實用面積只得160呎左右的單位，不過她見到現今的「龍床盤」和「納米樓」，反而覺得自己當年買的「縮水樓」也不是太差。

鄧生係投訴先鋒。(節目截圖)

最後一位廖玉卿是曾經轟動一時的「牛奶種菌案」苦主之一，當年一間名叫百勤利的傳銷公司突然停業，商業罪案調查科兩星期已接獲逾700個有關投訴，表示取不回款項，涉案金額達2000千萬，該公司老闆最後因詐騙罪成被判入獄。案中的苦主向該公司買入種子「酵母元素」，再加入牛奶來種菌以賺取金錢，以為種出來的是護膚品原料，原來只是脫脂奶粉。大批苦主因而血本無歸，廖玉卿當年有份發起行動追討，但她於年前已離世。東方昇他們找到了其丈夫杜先生和女兒，兩人對「牛奶種菌」依然記憶猶新。

杜先生直言：「教訓係貪心，呃人嘅人好精明，任何騙局佢都做到出嚟，當你唔清醒，當你迷失時就會中招，中咗之後就後悔莫及，錢唔見咗喇嘛。有啲人會搞到感情破裂，甚至夫妻鬧翻而離婚。」他表示無論「種金」、「種菌」，只要種了貪念就會有下一個苦主：「三十年之後講太空，我哋幾時上太空賺錢？大家夾份，又畀人呃囉。上太空呢招新嘅，有乜出奇啫。」

當年的牛奶種菌案曾轟動一時。(節目截圖)