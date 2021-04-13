周奕瑋疫情下動作大減重返主播崗位　轉型做YouTuber拍片介紹日本

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-13 23:15

周奕瑋（Jarvis）因精通日文而經常被TVB委派去日本拍節目，除了早年夥拍藝人去不同的日本城市拍《3日2夜》、《這個聖誕不太冷》及《街坊廚神舌戰東京》等之外，近年更擔大旗獨自拍《周遊東京》及《周遊關西》而廣受好評受到矚目，事業攀上高峰。可惜卻因為疫情的關係，Jarvis這位「日本通」在沒辦法周圍飛的情況之下工作大減，只能回復之前TVB娛樂主播的身份，甚至大材小用，擔任TVB一些小活動的主持人。

周奕瑋近年因為擔大旗獨自拍《周遊東京》及《周遊關西》而廣受好評受到矚目。（《周遊東京2》圖片）

Jarvis早前現身將軍澳電視城擔任《魅力凝聚新時代2021》的節目主持，他接受《香港01》訪問時自己透露的近況：「其實我舊年開始做兒童節目，都係做啲同主持有關嘅嘢，雖然我多咗一條路可以做旅遊節目，但我做旅遊節目之前，本身都只係一個主持嚟嘅，飛唔到嘅情況之下只好做番自己嘅老本行，專注做主持嘢先。」

Jarvis早前現身將軍澳電視城擔任《魅力凝聚新時代2021》的節目主持。（梁碧玲攝）

他坦言其實自己亦有繼續做旅遊方面的工作，例如寫旅遊專欄或出席旅遊分享會，只是自己無法親身飛到當地拍攝：「我自己都有做好多功課，以日本為例真係有兩年冇去過，好驚突然有一日飛得番嘅時候，可能有好多新嘢開咗或者一啲搵咗嘅地方做唔住（而倒閉），所以都會keep住吸收新資訊，可以即刻知道有咩介紹到畀大家。」

Jarvis坦言會努力裝備自己，有得飛的時候再介紹好地方給大家。（Instagram：@jarvischow）

Jarvis笑言自己亦有努力轉型做YouTuber，在四個月之前開始拍片向觀眾介紹更多日本的新資訊：「以前去工幹拍旅遊節目都會有啲自己私下拍嘅片段，舊年冇嘢做就碌下自己部電話，發現有好多片拍咗喺度，我就將嗰啲片剪出嚟做一個未曝光嘅旅遊節目出嚟！同埋我開咗YouTube Channel之後就可以做到好多想做嘅嘢，自由度會大少少，包括去探索下日本旅行嘅冷知識、日本文化等等。」他又表示自己有開一個叫《周遊學》的系列，專門介紹一些日本電視台或節目內的隱藏規則、或者去旅行時一些不為人知的冷知識：「當然電視節目我都想拍，雖然少咗喺電視上嘅曝光率，但我都喺其他平台努力去做，希望大家都會見到我嘅存在！」

Jarvis在四個月之前開始拍YouTube向觀眾介紹更多日本的新資訊。（YouTube：周奕瑋JARvelogue）

Jarvis表示已經兩年沒去日本。（Instagram：@jarvischow）

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