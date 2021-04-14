鄭秀文發長文悼念故友吳少芳　同屆新秀入行：記憶中都是溫暖

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-14 13:15

前女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）前日因癌細胞擴散病逝，終年54歲。Jodi於2019年曾在鄭秀文 (Sammi) 舉行的第十場演唱會中，應擔任嘉賓，與Sammi在台上合唱《默契》。Jodi與Sammi均是於1988年參加第7屆新秀而入行，兩人亦因此而結緣，即使Jodi其後因車禍退出娛樂圈，但兩人依然是好朋友，多年來有keep住聯絡。

前女子組合Face to Face成員吳少芳（Jodi）離世，終年54歲。（吳少芳Facebook）

Sammi於昨晚在IG發長文悼念故友，她一開始就表示：「對不起，文字有點長，但有千言萬語在心中。」並post了她與Jodi多張昔日的合照，留言說：「縱使.....早已有心理準備，但前天午夜收到你妹妹「Jodi已返天家」的短訊，內心的不捨和感觸在體內持續汹湧翻滾。」直言自己接二連三的經歷死亡，很明白失去摯親那份痛楚和留下的空白。她又憶述兩人當年相識的經過以及相處的點滴。她形容兩人的友情：「這種關係並不是吃喝玩樂，乃是心與心的交往，是靈魂與靈魂的交換溫柔，我們彼此歡笑，也流過不少眼淚。」又大讚Jodi是生意的勇士：「Jodi手腳雖不能動，但在我眼中卻是最勇猛的戰士，為着她一直相信並擁抱的「 Life is beautiful」而奮戰。讓我特別感動的是，她對生命的熱愛和美好的盼望遠遠拋離了身體所承受著的各種折騰。」

Sammi在一次慈善探訪活動中，遇見多年前因車禍導致四肢癱瘓而退出樂壇的Face To Face成員Jodi，除了幫她禱告外，得知她一直未有放棄舞台、熱愛唱歌，便邀請她做嘉賓，分享紅館的舞台。（資料圖片）

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