安心出行｜李珊珊探討智能電話在長者界別的普及性：請不要想當然

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-14 17:11

特首林鄭月娥日前（12日）宣布，因應本港新冠肺炎疫情趨向緩和，將會以「疫苗氣泡」作為基礎，以調整往後的社交距離措施，食肆方面，放寛措施下顧客必須使用「安心出行」，不再接受「寫紙仔」，否則無法「享用」放寛措施。

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換言之，如要享用最新的「疫苗氣泡」措施，就必須改為使用「安心出行」。如市民繼續「填紙仔」、拒絕安裝「安心出行」，至少須面臨兩大代價。其一是日後不能享用食肆放寬規例後之措施，繼續4人一枱、晚上10時前就要離場；對於6類可有條件重開的處所，他們也不能進入。（資料圖片）

與此同時，藝人李珊珊卻以個人經驗分享智能電話的普及性問題，在個人IG上寫道：「在過去一、兩年的探訪經歷。獨居老人、長者，沒有智能電話，不是單一、罕見的事情。不論順境、逆境，我們都要關顧着。」之後更「#請不要想當然」。其實過去一段時間，李珊珊都熱心做善事和義工，去年更曾多次低調向屋邨派口罩或防疫產品。

李珊珊表示很多長者都沒有智能電話。（IG@13leesansan）

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