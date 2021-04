謝安琪細女張靖讀名牌國際幼稚園　五十萬債券保證有優先面試機會

撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-04-15 07:00

謝安琪生完細女張靖之後停工一段時間,於2018年復工回歸樂壇。大仔張瞻和細女張靖都遺傳了父母的表演天份。(IG圖片/louischeung2013)

香港小朋友讀書真係好大壓力,作為家長亦唔好過,搵完N班就準備搵K班,仲有升小升中爭崩頭,愈來愈多人揀一條龍升學或入讀國際學校。謝安琪張繼聰育有一子一女,19年3月曾經影到佢地帶細女張靖(Kaka Ball),到名牌幼稚園面試,原來已靜俏俏轉到國際學校就讀。

19年3月,Kay被拍到與老公張繼聰帶女兒張靖到幼稚園名校學之園面試。(讀者提供圖片)

謝安琪早前上載4歲囡囡Kaka Ball學生相,見到佢擺出厭世臉寫上「Who says I have to smile for my year book photo?」2019年時曾有人影到Kay同囡囡,到名牌幼稚園學之園面試,睇返呢張學生相,Kaka Ball著上紅色校服校徽寫上ESF,即英基國際幼稚園。

謝安琪貼出細女張靖(Kaka Ball)的學生相。(ig:kakaball323)

英基國際幼稚園喺香港共有5間分校,謝安琪張繼聰大仔張瞻、羅敏莊陳國邦囡囡陳禛、張頴康麥雅緻囡囡小豆都係校友。學費大約一年8萬5千元,19年推出幼稚園債券計劃,只要購買50萬債券,即可保證優先接獲得K1面試機會,成功入讀更可確保由幼稚園直升小學及中學,一條龍升學避過升小升中壓力,因此大受家長歡迎。