謝安琪細女張靖讀名牌國際幼稚園　五十萬債券保證有優先面試機會

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-15 07:00

謝安琪生完細女張靖之後停工一段時間，於2018年復工回歸樂壇。大仔張瞻和細女張靖都遺傳了父母的表演天份。（IG圖片／louischeung2013）

香港小朋友讀書真係好大壓力，作為家長亦唔好過，搵完N班就準備搵K班，仲有升小升中爭崩頭，愈來愈多人揀一條龍升學或入讀國際學校。謝安琪張繼聰育有一子一女，19年3月曾經影到佢地帶細女張靖（Kaka Ball），到名牌幼稚園面試，原來已靜俏俏轉到國際學校就讀。

19年3月，Kay被拍到與老公張繼聰帶女兒張靖到幼稚園名校學之園面試。（讀者提供圖片）

謝安琪早前上載4歲囡囡Kaka Ball學生相，見到佢擺出厭世臉寫上「Who says I have to smile for my year book photo?」2019年時曾有人影到Kay同囡囡，到名牌幼稚園學之園面試，睇返呢張學生相，Kaka Ball著上紅色校服校徽寫上ESF，即英基國際幼稚園。

謝安琪貼出細女張靖（Kaka Ball）的學生相。（ig：kakaball323）

英基國際幼稚園喺香港共有5間分校，謝安琪張繼聰大仔張瞻、羅敏莊陳國邦囡囡陳禛、張頴康麥雅緻囡囡小豆都係校友。學費大約一年8萬5千元，19年推出幼稚園債券計劃，只要購買50萬債券，即可保證優先接獲得K1面試機會，成功入讀更可確保由幼稚園直升小學及中學，一條龍升學避過升小升中壓力，因此大受家長歡迎。