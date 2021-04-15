尋人記｜夫妻相愛37年老公竟完全忘記結婚日　爭論誰先死真情流露

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-15 14:19

無綫新節目，由方東昇、黃曉瑩、李曉欣以及黃靖婷主持的《尋人記》帶大家一起穿越時空，展開「地氈式」搜尋一些八、九十年代新聞小故事的主角，讓當事人回味舊事，喚起昔日回憶。在昨晚播出的第八集入面，就以「 龜兔賽跑下集」為主題，尋訪了1994年《星期日檔案》訪問過的一對夫妻Frankie與Sabrina。兩人當年參加了一個有助增進夫妻感情的輔導營，太太性格像兔子，丈夫卻像烏龜，在婚姻的路上，到底多年後兩人是否仍然可以同步生活在一起？

Frankie與Sabrina。(節目截圖)

方東昇他們就到訪了兩人的家，兩人已經三代同堂，十分幸福。當主持們趕住採訪的途中，方東昇就大爆金句表示：「慢慢嚟，唔使急，你哋唔好催人，歲月先有資格催人。」Frankie與Sabrina即場玩問答遊戲，Sabrina清楚記得和老公結婚的日子，但Frankie竟然完全忘記了，就連年份都答不出來。他們又分享夫妻相處之道，認為原來一個凹一個凸才合拍這個說法是真的。到最後Frankie表示一直希望自己將來可以先過太太離世：「我係有少少自私，因為留喺度嗰個其實係幾辛苦嘅，所以我覺得走先係幸福嘅。」而Sabrina就祈求上天：「最好我哋就一齊走，唔好爭喇。」更說到感觸落淚，場面感人。