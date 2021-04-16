菲臘親王逝世｜葬禮代號為「福夫橋行動」　王室成員均有專屬名稱

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-16 17:00

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，終年99歲。葬禮將於周六（17/4）於溫莎堡（Windsor Castle）舉行，不過由於疫情關係，只有30人可以出席。根據英國王室擬訂的喪禮程序傳統，每當有任何王室成員離世都會以英國著名地區來命名行動代號，而菲臘親王的葬禮代號為「福夫橋行動」（Operation Forth Bridge），現在就為大家解構親王的葬禮細節。

英國菲臘親王（Prince Philip）4月9日逝世，終年99歲。（IG/@theroyalfamily）

改編自英女王生平的Netflix王牌劇集《王冠》（The Crown）第四季其中一集，講述查理斯王子（Josh O'Connor飾）與好友到瑞士滑雪時遇到雪崩。英女王（Olivia Colman飾）及菲臘親王（Tobias Menzies飾）大為緊張。由於當時查里斯生死未卜，王室方面亦要開始著手處理葬禮，並指每位王室成員離世都會有秘密行動代號，而查理斯王子的葬禮代號就是「Menai Bridge」。

王室成員離世皆有代號

綜合英國傳媒報道，《王冠》內所提及的王室成員喪禮秘密行動代號真有其事。英女王父親佐治六世離世時（即第一季第二集劇情），行動代號為「Operation Hyde Park Corner」。母親伊利莎白一世於2002年離世時，行動代號為「Tay Bridge」，而英女王的代號則是「Operation London Bridge」，如果女王離世時就會以「London Bridge is down」來代替。至於使用英國橋名的原因，是象徵連接着今生和來世。

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有關皇室成員逝世的消息，在通知及發布消息的先後次序都有守則去遵從。若菲臘親王離世時，女王不在親王身邊，她會有優先知情權，然後再知會其他皇室成員和宮務大臣，由他通知首相並安排後續的新聞發布。作為國家廣播公司，BBC將會和英國新聞聯合社（Press Association）獲王室授權向全國宣布離世消息，所有新聞主播均穿上黑色以示尊重。

菲臘親王離世前已經安排好葬禮的細節，身為英女王的丈夫，崇高地位應獲得國葬。不過王室發言人表示，根據親王意願，他希望身後事以不炫耀方式來舉行來保持低調及私隱。另外，菲臘親王的最後一程將會有自己生前親自設計的Land Rover送行。根王室人員透露，當時一共改裝了兩部Land Rover以防萬一。

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威廉王子與哈里王子不會並肩同行

另外，據白金漢宮公布的安排，菲臘親王四名子女、威廉和哈里，都會隨靈柩移送到聖喬治教堂。消息指威廉和哈里則不會並肩而行，中間由安妮公主長子菲利普斯隔開。其他出席葬禮的王室成員包括卡米拉、凱特、菲臘所有孫兒孫女和他們的配偶，以及瑪嘉烈公主的子女。還有菲臘三位德國親戚都獲邀出席，分別是巴登王儲伯恩哈德（Bernhard）、黑森領主多納圖斯（Donatus）和霍恩洛厄朗根堡王子菲利普（Philipp）。