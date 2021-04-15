男團R1SE成員任豪籲中國助日解決核廢水　返被日網友嘲：頭腦簡單

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-15 22:00

近日，日本福島核電站核廢水排放入海問題成為全球熱話，引發全世界質疑同擔憂，在網絡鬧得沸沸揚揚。而內地男團R1SE成員任豪於14日晚在微博發表的一番言論也令內地網友匪夷所思，遭到全網狙擊。

任豪通過《创造营2019》選秀出道。（微博@R1SE官博）

任豪直言：「對於日本福島核電站，如果我們用更大的罩子使其封閉，封閉該地區為核廢水處理廠；如果我們祖國願意去幫他一把，全世界人就能明白什麼是中國力量和中國製造的能力；戰爭我們永遠不能忘，可是這顆蔚藍星球是我們共同的家。」甚至附上了9張圖，規劃處理辦法，把問題看得非常簡單。

任豪昨日在微博發表對日本核廢水處理方法的個人看法。（微博截圖）

毋庸置疑，任豪的這一舉動即刻引來網友以及各路官媒點名狠批，不止指其無知，甚至還要提及抗日戰爭， 令網友忍無可忍。

雖然任豪很快刪除了這條微博，但未夠一個鐘又再度發文，更指微博不是本人意願刪除，還表示如果大家的冷嘲熱諷能喚起重視，一起呼籲保護地球海洋，自己被罵也舉得開心，再度激怒網友，直到今日（15日）下午兩點，任豪才發微博道歉，不過已於事無補。而有網友發現，任豪昨日的言論被貼上日本網站，國外網友也相當震驚，嘲笑其「四肢發達，頭腦簡單」。

出生於1995年的任豪於2016年出道，2019年通過選秀節目《創造營2019》同周震南、何洛洛、焉栩嘉、夏之光、姚琛、翟瀟聞、張顏齊、劉也、趙磊、趙讓組成男團R1SE，其後人氣一路飆升，但卻被前女友大爆出軌等私生活混亂，口碑一落千丈，對工作也造成一定影響，如今又發生這樣的事，恐難繼續娛樂事業。