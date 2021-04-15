Stephen．傾 | Jer柳應廷準備生日驚喜嚇到女友喊：佢唔知邊個嚟

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-04-15 23:48

ViuTV人氣男團成員之一柳應廷（Jer）日前接受陳志雲現場直播的網上節目《Stephen．傾》訪問，大爆與拍拖5年女友Kelly的甜蜜情史。

Jer接受陳志雲訪問大爆與女友情史。（節目截圖）

21歲姜濤慘遭陳志雲「迫供」 承認仲係處男後尷尬傻笑

姜濤怒斥私生飯唔係講笑：我哋唔會攞任何一個Fans開玩笑

原來現年28歲的Jer僅拍過兩次拖，中學初戀維持了10個月。未入行前有次前往學校表演時邂逅了現任女友，第一眼看見便被對方外表所吸引，更大讚她「個樣有性格、有氣質，係我鍾意嘅類型。」

Jer欣賞女友Kelly樣貌有性格、有氣質。（節目截圖）

Jer承認正式成為藝人後拍拖有壓力。他坦言，初入行期間女友經常感到不安，「佢可能要同人分享自己男朋友，有好多Fans鍾意我，女仔會呷醋㗎嘛！」Jer表示為令女友更有安全感，工作以外的空檔時間全給予女友，驚喜亦不可少，「我唔可以懶囉！」

Jer生性浪漫，他笑言有次約女友到主題樂園慶祝生日，Jer偷偷準備多份禮物放於女友家門前，甜蜜驚喜卻嚇到女友花容失色，「佢唔知邊個嚟，跟住就嚇到喊囉！」

Jer憶述當年參加《全民造星》遭淘汰，以為夢想破滅的一刻，依舊感觸流淚。（節目截圖）

另外，Jer憶述當初在《全民造星》首回合便遭淘汰時的心酸史，禁不住淚灑當場，「喺香港要躋身（音樂）呢個行業係好難，冇乜機會，當時呢個機會係我望到嘅唯一希望，嗰陣時冇咗對我嘅打擊係幾大。見住身邊所有人都入晒去，但望住我嗰吓，我係覺得好唔捨得呢度。」最後幸得經理人黃慧君（花姐）極力遊說裁判下，Jer才有第二次實現夢想的機會。

點擊看Jer型相：

+ 8 + 8 + 8

Edan@MIRROR曬河童「Barcode頭」 自嘲似遮：女士見到安全感十足

點擊圖輯睇姜濤既可愛又靚仔嘅相！