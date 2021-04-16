狼人殺女神情慾對話曝光！采子強搶閨蜜男友　7件事揭偷情真相

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台灣男星何孟遠參加《全明星運動會2》備受關注，卻被爆出背叛女友荳荳（何紫妍），劈腿了該節目的選手采子（謝采紋），第一時間在IG限時動態寫下「近一些，可以看清人一點，退一些，可以看清人生一點，而那些卡在中間的混亂，才終究讓自己多了解自己一點」，隔天正式發文澄清未和采子交往，但采子目前已坦言兩人「確實是有曖昧、像情侶間的行為」。

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七、《全明星運動會2》及所屬公司的表態

針對采子單方面宣布退出《全明星運動會2》一事，製作單位表示很遺憾，「電視台跟製作單位沒有接到經紀公司的回應，但選手評估自身狀態，片面決定退賽，製作單位予以尊重，並同步啟動應變機制，以維持賽事的正常運作！」

采子的所屬公司原音兄弟則在深夜發聲明表示，因為她並未在第一時間向公司說出全部事實，導致公司無法正確判斷處理方式，於是做出以下決定，「謝采紋小姐因違反本公司宗旨以及合約約定『身為公眾人物需維護良好形象，對公司、對社會均須善盡責任，做好榜樣』」，終止合約關係，並停止所有工作的規劃與安排。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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