ViuTV筍盤唔只姜濤　36歲主持坐擁十億身家媽媽係上市集團主席

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-17 12:30

ViuTV選秀節目《全民造星》成功造就人氣男團MIRROR，12位成員更成為萬千少女心中的白馬王子。之不過，ViuTV筍盤又何只MIRROR，有一位同樣因為《全民造星》而為人熟識，據聞他更坐擁十億身家，連花姐都忍不住說：「你有10億身家點解要嚟參加，自己捧紅自己咪得。」

ViuTV選秀節目《全民造星》成功造就人氣男團MIRROR，12位成員更成為萬千少女心中的白馬王子。（IG/ @keung_show）

這位ViuTV筍盤就是現年36歲的旨呈，觀眾可以在《學神出沒注意》以及《囝囝女女730》看到他擔任主持。旨呈於2013年以樂隊組合「享樂團」出道，更先後在《新城勁爆頒獎禮》奪得國語新勢力樂團，以及憑《不枉》獲頒新城勁爆合唱歌。

不過比起音樂，外界對他的家庭背景更有興趣。曾有報道指旨呈是坐擁十億身家的闊少，他的母親正正是上市集團「現代美容」的創辦人兼主席曾裕。旨呈參加《全民造星III》時，花姐亦曾問及他的家底：「有10億身家點解要嚟參加，自己捧紅自己咪得。娛樂圈好多人都係靠有錢入行，點解仲要參加《全民造星III》畀我哋恥笑？」為人低調的他即時否認坐擁十億身家，隨後表示因家人反對他做歌手，所以音樂路上並無獲得任何金錢上的支助，他入行一心為追夢亦甘願捱窮：「屋企唔係好鍾意我行呢條路，但呢個係我夢想，選擇唔用金錢方向去行呢條路。」

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