乘風破浪的姐姐2︱容祖兒以第四名出道　笑言一直視TWINS為假想敵

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-04-17 00:21

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》第二季於周五晚（16日）舉行總決賽，雖然容祖兒（Joey）最終成功出道，不過仍令觀眾覺得有遺憾之處。

由於當晚只有一場1 vs 1 battle，出場的分別是那英、呂一、李菲兒、周筆暢、吉克雋逸以及楊鈺瑩，而其餘的姐姐都只是合作表演，尤其是Joey同楊丞琳一個香港樂壇天后，一個台灣樂壇天后，兩人唱跳全能，實力強勁，但卻沒有單飛舞台，也沒有互相對決，因此令不少觀眾覺得可惜，認為安排得不合理。

Joey當晚同陳梓童、胡靜合作《BAZAAR》同《不屑完美》。（視頻截圖）

其後，Joey在發表出道感言時，更表示其實一直將TWINS──蔡卓妍、鍾欣潼視為假想敵，笑言自己贏了兩人：「你們只是兩個雙胞胎，我呢，今天開始，有一起陪我乘風破浪的七胞胎，你們羨慕我吧！」相當可愛。

Joey以第四名出道。（視頻截圖）

那英演唱時被指咪嘴？

整晚的比賽中，兩隊的Leader那英、周筆暢表演最多，而首輪1 vs 1 battle環節時，作為內地歌壇天后的那英更一度陷入「咪嘴疑雲」，因未拎起咪高峰時，已經有高音「唱出」，她立即轉身繼續唱歌，但其實在一開始唱這首歌時，那英將歌詞「想取到直線的盡頭」唱作了「想去到極限的盡頭」，因此應該不是假唱，只是在高音部分墊音，出現了些失誤。在這之後，那英還同首季《中國好聲音》冠軍學員梁博合作舞台，而周筆暢也同白皮書樂隊獻唱勁歌。相對來講，其他姐姐們似乎當晚的存在感並不是太高。

那英失誤後立即轉身。（視頻截圖）