吳少芳安息禮將於4月27日舉行並隨即進行火化　家人懇辭花牌

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-17 11:45

前女子組合Face To Face成員吳少芳（Jodi）於4月12日因癌細胞擴散病逝，終年54歲。Jodi的親友昨日公布將會於本月27日下午2時，於循道衛理聯合教會為她舉行安息禮，並隨即於歌連臣角火葬場舉行火葬禮。她的家人又懇辭花籃 (牌)。

Jodi的家人將為她舉行安息禮。(FB圖片)

Jodi在1990年與蔡慧玲（Connie）組隊Face To Face，並以同名大碟《Face To Face》出道，年末贏得商台「叱咤樂壇生力軍」組合金獎及港台「最有前途新人獎」優異獎。兩人由著名經理人李進一手發掘，出過三張唱片，成名作係《情迷Milano》，可惜當年事業正起飛之際，Jodi發生嚴重車禍導致四肢癱瘓，從此要以輪椅代步，組合亦隨之解散。Jodi曾在深切治療部住了半年，出院後亦終生要以輪椅代步。但Jodi以正能量面對一切，不時出席講座分享經驗，亦為同路人打氣。她與同屆參加新秀的鄭秀文 (Sammi) 是好朋友。她離世後，Sammi亦有發長文悼念，難捨好友。

Sammi在一次慈善探訪活動中，遇見多年前因車禍導致四肢癱瘓而退出樂壇的Face To Face成員Jodi，除了幫她禱告外，得知她一直未有放棄舞台、熱愛唱歌，便邀請她做嘉賓，分享紅館的舞台。（資料圖片）

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