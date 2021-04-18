《全民造星》唔只造就人氣MIRROR　折骨Ben四個月10個廣告一樣勁

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-04-18 09:30

ViuTV選秀節目《全民造星》成功造就出人氣男團MIRROR，工作不斷的他們又要忙於籌備下月舉行的演唱會，12子實在是分身不暇。「忙到飛起」的不單只MIRROR，《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）的工作同樣多籮籮，難怪他早前接受《香港01》訪問時直言沒有時間休息：「《造星》之後冇停過，《造星》完咗緊接舞台劇，舞台劇完咗就二汶嘅演唱會嘉賓。之後就五周年ViuTV活動，去到而家都未正式唞過。」

「忙到飛起」的不單只MIRROR，《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）的工作同樣多籮籮。（IG/ @benchiuz_）

翻查Ben IG的帖文，他由去年的12月26日《全民造星III》決賽到今年4月，保守估計已接至少10個廣告，當中包括護膚品品牌OLAY、手錶品牌Daniel Wellington、KIT KAT脆皮雪糕批、譚仔三哥以及Crabtree & Evelyn等等，可見他的受歡迎程度不容忽視。

點撃睇下Ben 2021年接拍的廣告以及工作：

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談到今年的工作目標，他說會自資出歌並坦言想拍劇：「想出快歌先，跳返自己嘅歌，第一首順利就會出啲抒情歌。希望有份拍戲或拍劇，夢想係做超級英雄，同自己反差好大嘅角色都好有趣，講晒粗口咁，乜角色都想試下。」暫時未簽公司的阿Ben指如果有合適的都會考慮：「有同唔同公司傾，適合都想簽。擔心靠自己資源未必夠、人脈未必夠廣，如果自己搞得掂，搵《造星》朋友幫，簽唔簽都想出自己歌。」

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點撃睇姜濤2021年接拍的廣告：