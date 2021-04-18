伙記辨大事｜52歲馬德鐘分享4防腐秘訣　餐單勁嚴格只食一類食物

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-04-18 12:30

TVB劇《伙記辨大事》中馬德鐘的律師Look依舊施倒不少家庭觀眾，一舉手一投足都散發住男人味，微笑起上來還溫柔之中帶點魅力，但其實他今年已經52歲，睇過劇集的觀眾讚他保養得宜，身形和外貌就似凍齡一般保持在三，四十多歲。

2021年《伙記辨大事》，52歲的馬德鐘。（劇照）

14年前參演《歲月風雲》的馬德鐘，當年39歲。（網上圖片）

日前（17/04）馬德鐘接受《香港01》訪問時，就大方分享自己的凍齡心得。他說：「第一態度，第二飲食，第三運動，第四要做護膚保養。各方面對自己都要高，不過首次要注重健康，個人健康就會由內在發出嚟。」

馬德鐘表示假日好天時也駕電單車出門享受。（葉志明攝）

馬德鐘續說：「飲食方面，我一路都係用緊一個整完嘅植物化學膳食方法，全部喺植物入面攞人體需要嘅營養。」他表示自己可以算得上素食者，而他的飲食則是盡量從植物中吸取所需：「不過就唔好聽人話邊樣好，就食邊樣，每日我都食蔬菜，好多唔同種類嘅水果，或者唔同顏色嘅蔬菜，同埋我會食酸包（天然酵母製的麵包），飯就會食糙米，紅米，藜麥。」他還表示自己每天都會用mask保濕，去facial，也會搽防曬，睡覺前還會搽眼霜，所以說，要做「凍齡男神」一點都不簡單。

咁多年馬德鐘個樣都冇變過，點擊睇舊相：