黎諾懿曾打算做完《舞動奇蹟》劈炮退出：節目畀嚿錢都幾大

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-04-19 21:00

黎諾懿同陳敏之作客最新一集《師父有請》。

黎諾懿及陳敏之接受邵氏兄弟節目《Master's Talk師父有請》訪問，大談「驛馬」主題，麥玲玲表示娛樂圈有不少藝人離開香港發展後才紅起來，包括劉愷威、陳偉霆、陳浩文、鄧紫棋等等，黎諾懿提到當年因湖南衛視的《舞動奇蹟》才接到《愛‧回家》一劇：「我都唔知自己原來有咁嘅才華，（即場表演？）你當我舞男呀？話跳就跳！不過如果講番7至8年前留喺當地發展，可能港普會好好多，識番個女仔發展一下...（點解返香港？）因為我太愛TVB喇，坦白講，都唔係一個咩秘密，其實《舞動》係一個劈炮宣言，娛樂圈浮浮沉沉咁耐，作為男人要為屋企負番責任，我本身係做銀行會計，諗住做完《舞動》呢個騷就算，因為節目畀嚿錢都幾大，完全無心插柳，我唔識跳舞，上去做乜鬼。點知湖南衛視大改革，其中兩位係我粉絲，叫我上去跳4集。」

黎諾懿原來當年諗住用《舞動奇蹟》作為劈炮宣言。

黎諾懿指自己拍《舞動奇蹟》時都離港8個月時間，當時在內地工作居住或飲食較差都可以接受，他說：「試過去北京機場附近一間賓館，零下四度，個浴室只得1分鐘有熱水，沖完涼成個人醒晒！」他憶起曾經在橫店試過請人代洗衣物，沒想到出車時見到酒店的姐姐在河邊洗衫，「條河好污糟，自此之後真係驚咗，以後自己洗，所以試過以前平平地，同演員夾份買洗衣機，自己駁喉，喺浴缸做排水位。」

自爆同過台灣女生發展戀情。

被問到有否試過發展異地戀？Bob即時追問諾懿有否追過金晨，諾懿說：「佢太細個，當時得18歲，你當我禽獸呀？我唔係呢啲咁嘅人！我試過台灣異地戀.....」陳敏之立即稱知道是誰，Bob即時追問，但敏之著諾懿親自回答，諾懿笑言：「林志玲呀嘛！所有嘢都好完美，但佢唔舒服都得個電話，我接受唔到，我唔係黐身，想拎樣嘢畀你都唔得！講個電話又要夾時間，長期要買機票，所以只係維持咗半年時間。」