吳婉芳二仔Lynus爆肌教健身為領養貓狗籌款　富二代超有愛勁吸粉

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-21 08:00

「凍齡港姐」吳婉芳美貌與智慧並重，其三個子女的顏值亦非常高，23歲二仔胡智同（Lynus）牛津畢業，憑爆肌身形吸納大批粉絲，獲譽為城中筍盤。Lynus除了熱愛健身和做運動，亦是愛狗之人，昨日他在戶外天台教健身為動物組織籌款，愛心爆棚！

Lynus在Instagram上載了籌款活動的照片，相中看到他教授參加者做高強度間式訓練運動。雖然事籌款活動，但無論參加者或Lynus都非常用心。他從旁指導參加者做出平板支撐的正確動作，亦同大家一齊落力跳繩。其後更做埋義工，幫手義賣T-shirt、Tote bag、水樽等產品，為貓狗領養慈善協會籌款。

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據知Lynus於英國牛津大學畢業後愛上健身，於當地參加健美比賽奪冠，現在更成為專業健身教練，將興趣發展成事業。他不時都在社交平台分享健身貼士，有不少網友問他如何操出一身好肌肉，其中一位更指自己好瘦，想知要用幾多時間先可以練出成績。Lynus特別貼出一張童年照回答對方，指自己小時候又瘦又矮，到高中最後一年才開始做運動，更鼓勵對方要持之以恆。另外，Lynus亦是一名愛狗暖男，更經常帶同5隻愛犬上山下海，極速吸納大批女粉絲。