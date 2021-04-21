關心妍絲質睡袍跟男演員同床勁親密：攬另一個男人係好多年前嘅事

撰文： 陳曉毅 最後更新日期： 2021-04-21 09:30

自16年推出廣東歌曲《關家姐》、《人生銀行》後，關心妍Jade終於有全新廣東歌曲面世，而且，還要是一口氣做好三首廣東歌，分別是《腍》、《愛的告別式》及《原諒的力量》，三首作品串連治癒系列，Jade以三種力度的唱法和曲風，帶領樂迷經歷由愛變恨、糾纏不清、再到放下原諒，跟大家一起經歷一場戀愛。

關心妍仍然好靚。

當Jade收到Wyman寫給她《腍》的歌詞，她說：「他真的對我很清楚，當我看到他那份詞時，如果真的要用一個字去形容我，我是真的很『腍』，可能這個字是一般人不會認識，是腍善的意思，朋友都說雖然我外表好似好強，但其實得個殼，內裡就『腍滋滋』，Wyman真的是看穿了我真實和裡面的性格。」

紅色睡袍回憶婚前一晚

拍攝MV當日，Jade一口氣拍攝《腍》及《愛的告別式》兩首歌的MV，對Jade來說並不是易事，除了大考演技外，更要挑戰形象新嘗試，為配合《腍》MV的故事骨幹，造型師特別為 Jade 搜羅了一套價值數萬多元的紅色絲質拖尾睡袍，以為避開性感一幕？導演卻要求她與男演員周祉君躺在床上，還要有些少親密接觸，對於這一幕，Jade坦言很緊張，她說：「結婚咁多年啦，攬住另一個男人已經是很多年前的事，哈哈！我叫對方放心，自己反而心跳加速，穿上紅色睡袍仲諗返起在峇里結婚前一晚的回憶，這次是我人生第二次穿紅色睡袍。」Jade可會擔心老公看到MV後的反應？她說：「其實他（老公）並不太清楚點拍法，一直以為是在床上假扮抱起男主角，到現場才知咁親密，幸好他不在現場監場，反而驚呢個復仇look嚇親個囡。」