這年地球大不同｜疫下冇遊客餵飼仙貝　紀錄片揭奈良鹿飲食更健康

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-04-22 00:00

新冠肺炎全球大流行，確診和死亡個案有增無減，不過對於環境污染卻帶來好處。人類活動、足跡以至破壞污染在過去1年多同步銳減，就連北極最大的臭氧洞都修復了。適逢4月22日「世界地球日」，Apple TV+特別推出生態「疫後」紀錄片《這年地球大不同》（The Year Earth Changed），揭開了鮮為人知的生態變化現象，闡述疫情期間地球生態所經歷的種種改變。當中日本奈良公園的梅花鹿，在疫情期間飲食竟變得健康？

《這年地球大不同》揭開了在疫情下鮮為人知的生態變化現象。（Apple TV+）

在疫情發生前，每年平均有多達1300萬名遊客到訪日本奈良，在觀光熱點奈良公園及東大寺一帶，為梅花鹿餵飼「鹿仙貝」。疫後海外遊客絕跡，不少人都擔心食量大減的梅花鹿群會被餓壞，然而「無飯開」的梅花鹿疫下何去何從？

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這群聚居於當地至少 1,300 年歷史的「原居民」，奈良愛護協會曾表示仙貝只是鹿的零食，其實鹿每天需要吃近5公斤的草，可惜有部份鹿因為太習慣遊客餵飼不願自己覓食而變得骨瘦如柴，另外有大部份的鹿在疫情期間開始回歸正常野生飲食。紀錄片攝製隊就跟隨鹿群，拍攝牠們的健康覓食之道，更發現鹿群沒有腹瀉的情況，而健康狀況亦有所提升。