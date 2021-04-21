許瑋甯被傳婚變4年戀情告吹　生B計劃胎死腹中　經紀人有回應

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-21 13:15

台灣女星許瑋甯和邱澤主演的電影《當男人戀愛時》創下破兩億台幣的高票房，但許瑋甯的戀情卻絲毫比不上她的演藝事業來的順遂，據「鏡周刊」報導，許瑋甯和攝影師及導演男友劉又年已經分手，許的好友甚至爆料，兩人不是情變而是婚變。

據鏡周刊爆料，兩人因為疫情關係長期分隔兩地，導致兩人成為夫妻後無法進一步磨合，加上生活的相處觀念無法溝通，漸漸有了嫌隙最後走上分手一途，許瑋甯的友人還透露原本兩人想要孕育下一代，但發生彼此差異越來越大，雙方家庭雖然試著解決但仍失敗收場，最後協議回到最初朋友的地位，且兩人交往4年在去年底分開，不算情變算是婚變，結束短短兩年婚。

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周刊也報導，這幾次出席活動，許瑋甯從不談論男友，也未見她手上戴有戒指，甚至收工後狗仔也直擊她沒有回到位於臨沂街的豪宅，而是回到萬華娘家取暖。不過許瑋甯過去始終不承認與劉又年已經結婚的事實，工作上也避談兩人間的感情，她曾說過自己對愛情不是零分就是一百分，沒有中間值。

對許瑋甯婚變一事，經紀人今代為回應：「之前也回應過，瑋甯一向都是專注在工作，私人的感情問題就不多回應了，謝謝大家關心。」

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