東張西望｜利穎怡採訪遇險被人亮刀恐嚇：把刀離我不足一個手掌位

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-21 15:08

近2年《東張西望》採訪好多民生事件，4月20日晚播出「苦媽千里掛牌尋子」事件，女主持利穎怡行入一間地產舖想找女事主奶奶做訪問時，居然遇上一名男子亮刀指嚇﹗利穎怡接受《香港01》訪問時猶有餘悸：「把刀離我不足一個手掌位。」

利穎怡被封為東張女神。（IG：@Joannyle）

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利穎怡曾喺訪問時多次遇上危險事，今次節目以「苦媽街頭尋子記上集」為題，講述一名內地女子喺街頭掛尋子啟示牌，聲稱曾遭家暴，兒子則被丈夫匿藏。利穎怡同攝製隊到達一間地產舖，想訪問女事主奶奶時發生驚險事：「因為我地無expect有任何危險所以先3個女仔入去，男士們在外面等。當時我同一個女導演同撰稿員三個女仔，入去銅鑼灣一間地舖地產舖，其實只係想問鄭太即事主奶奶可唔可以接受訪問，鄭太就唔喺度，有位男士突然喺檯底拎把大嘅生果刀出嚟，然後拍檯要我地出去。」

利穎怡喺「苦媽街頭尋子記上集」遇上危險。（影片截圖）

本身只係入去問下可唔可以接受訪問，突然見到亮刀利穎怡亦未及反應過來：「佢拍完檯把刀向住我肚嘅位置，離我不足一個手掌位，因為間舖好細我人佢距離好近，嗰下好突然未識驚，轉個頭個男士將把刀由我轉向指住導演，咁我地好快就行出舖外。」利穎怡指一切係意料之外，亦唔想搞大件事所以無報警：「我父母今日即刻問我咩事，但我解釋完佢地都明白有時真係唔知幾時有d突發事件發生，叫我萬事小心。」

利穎怡採訪時被亮刀恐嚇。（影片截圖）