采子偷食對象又+1？扮單身博命溝爆肌男星　《全明星》變戀愛巴士

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-22 00:30

台灣新晉女歌手采子參加《全明星運動會第二季》本因表現優異獲得好評，近日卻爆出劈腿閨蜜男友何孟遠，兩人雙雙致歉並退出《全明星》，之後又爆出其實她與老闆邱鋒澤真的是一對，所以邱鋒澤被綠了，采子形象重創！而近日出刊的《鏡週刊》更報導指不僅何孟遠、采子放電對象還有林敬倫。

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采子與林敬倫曾因「摸頭殺」被組「敬采CP」，而據《鏡週刊》報導，有化妝師透露自己的男性友人也曾與采子曖昧，表示采子放電功力超強，常讓對方覺得「有機會」。對於被《鏡週刊》報導也是采子曖昧對象之一，林敬倫的經紀人回應稱兩人互動只是隊友間的互動，而采子方面目前則未有回應。

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而林敬倫與采子同屬藍隊隊員，18號發文談水球比賽時，未因醜聞避談她，除了描述賽場情況一一提到采子、masha、鼓鼓、小刀外，長文最後還特別謝謝了采子，他寫道：「無論她看不看得到這篇，我必須要讓大家知道她在場上有多拼。」網友也表示比賽很精彩，大家都好辛苦！

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