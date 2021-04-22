《勁歌》疑擺歌手上枱逐一接受評語　何雁詩爆喊洪卓立唱功被狠批

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-04-22 15:20

TVB自從換上曾志偉上場擔任副總經理之後，一口氣連推9個新節目兼為多個綜藝節目進行改革，而《勁歌金曲》亦是其中一個被改革的節目之一。有指在最新一集的新版《勁歌金曲》錄影時，TVB不惜將在場歌手擺上枱博取話題性，找來向來敢言的DJ陳海琪擔任節目的「音樂選民」評論歌手的演出，然而毫不留情的尖銳評價卻令獻唱新歌的嘉賓洪卓立和何雁詩相當難堪。

曾志偉回歸無綫擔任高層後，立即處理跟「三大」唱片公司的破裂關係，於二月底舉辦「世紀破冰」記者會。（資料圖片）

DJ陳海琪向來敢言，獲TVB邀請擔任新版《勁歌金曲》的「音樂選民」評論歌手的演出。（VCG）

曾志偉上場後使盡人情牌與三大唱片公司破冰，旗下歌手亦陸續會登上《勁歌金曲》宣傳。然而，卻有報道指TVB竟然毫不給唱片面子擺歌手上台製造話題，加插「音樂選民」的角色評論歌手的唱功。有指陳海琪在錄影當日聽完洪卓立唱新歌《你那邊好嗎》後毫不留情地批評他不認賬充滿希望的歌唱得太慘情，更叫他去找宮崎駿的藍天，令洪卓立當場呆一呆，不懂如何反應。

有指陳海琪在錄影當日聽完洪卓立唱新歌《你那邊好嗎》後毫不留情地批評他不認賬充滿希望的歌唱得太慘情。（資料圖片）

之後上台的何雁詩唱完新歌《灰夠》之後，亦一樣被陳海琪批評得體無全膚，據聞何雁詩更加當場爆喊。陳海琪回應傳媒時表示自己只是講真話，並坦言今時今日很多人都不能夠接受真話，令講真話的自己要冒不少風險！

何雁詩當場流淚。（影片截圖）

何雁詩唱完新歌《灰夠》之後，亦一樣被陳海琪批評得體無全膚。（影片截圖）

何雁詩回應《香港01》表示，錄影當日正值出專輯前一日而百感交集：「嗰日我真係好大壓力嘅，因為嗰日係啱啱我臨出碟之前一日，我又好多嘢都係自己做所以好多嘢加埋一齊。我當日喊唔係因為陳海琪嘅comments（評價），而係因為我再見番伍樂城，當時嘅感覺就好似變番《超級巨星》咁覺得好感觸所以喊嘅，但係我係嗰啲一開始喊就收唔到掣所以就喊咗成日。」

何雁詩表示自己爆喊與DJ陳海琪的評語無關。（資料圖片）

她又表示自己都有去看第一集轉新制度的《勁歌》錄影，所以自己已經知道節目上會加插由素人擔任的「音樂選民」去給like或不及like、以及被監製和歌手評價的環節「又冇覺得自己畀人呃嘅，我幾honored（榮幸）係第一個玩呢個（新）制度嘅，都幾interesting（有趣）吖，有時反而作為歌手冇太多推動力會滑牙。」

何雁詩表示聽完DJ陳海琪對自己的批評都虛心受教，沒有難受的感覺：「當時DJ陳海琪講嘅嘢，我覺得佢都有佢嘅道理嘅，我都會虛心聆聽，同埋佢都係前輩，我唔會批評佢。」