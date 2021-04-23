大整蠱｜周嘉洛被指累蘇韻姿受傷　發火鬧豹哥：唔好再刺激佢

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-23 12:02

無綫節目《大整蠱》最新一集，去到處境劇《愛．回家之開心速遞》熊家廠景，由豹哥單立文同蘇韻姿領軍整蠱周嘉洛，仲成功令周嘉洛發火鬧人﹗

熊家上下感情一向相當好！（IG@kalok_）

節目講到周嘉洛與蘇韻姿喺錄影廠練舞，監製突然出現話珍姐搵嘉洛，佢再返回錄影廠時，離遠已聽到喊聲心感不妙，入到廠見到韻姿練舞跣腳跌親頭部，滿地血，瞓在擔架床上狂喊：「我隻腳郁唔到呀！」當下周嘉洛嚇到只識講英文。豹哥交足戲係咁話通知蘇媽媽又鬧周嘉洛走開間接令佢受傷。

由豹哥單立文同蘇韻姿領軍整蠱周嘉洛，仲出動埋珍姐拖延時間。（影片截圖）

一直相當溫文無脾氣嘅周嘉洛突然爆發，扯爛口罩大鬧：「收聲呀依家係咪可以送走咗佢先呀，你唔好再刺激佢啦我求下你啦﹗」令大家側目。蘇韻姿一邊扮喊一邊想引周嘉洛入陷阱：「如果我對腳郁唔到咁點算，我點交租呀，係咪你幫我交租，係咪你幫我照顧媽咪？」估唔到周嘉洛非常冷靜話：「唔好諗呢啲嘢住，你相信自己。」再轉問保安：「想問下你地清唔清楚程序？送上白車係咪要家人陪？如果佢家人喺外國，依家佢一個人親人唔喺香港。」

蘇韻姿受傷場面好逼真。（影片截圖）

周嘉洛見到蘇韻姿受傷嚇到呆咗係咁講英文。（影片截圖）

事後知道被整蠱嘅周嘉洛面都紅晒嬲爆爆：「唔好攞呢啲啲嚟講笑嘛。頭先入到嚟真係好恐怖，見到啲血，個心真係好慌，你哋咁好戲嘅。」蘇韻姿笑說：「你好冷靜喎，我問你我阿媽邊個照顧，你冇答我。」周嘉洛笑言：「我心諗，你整親個頭啫，唔使養埋你阿媽吓嘛！」呂慧儀都不禁表示：「我未見過佢咁惡㗎。」

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