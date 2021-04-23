趙麗穎馮紹峰無預驚閃婚閃離　一文回顧二人5年愛情史

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-04-23 15:15

近年不斷有消息傳出內地女星趙麗穎同男星馮紹峰婚姻亮紅燈，但他們雙方已發出聲明否認且多次被影到共同出遊恩愛得很，用行動力破婚變傳聞。但今（23日）趙麗穎就突然無預警地透過工作室在微博宣布二人已經離婚，消息一出即震驚不少粉絲，一度令微博伺服器癱瘓。

二人的婚姻關係只是維持短短近三年而已，可以話是閃婚閃離，同時又令不少網友覺得好難再相信愛情。現在我們一同回顧他們從傳緋聞到戀愛Ing到結婚生子至離婚的愛情史吧！

趙麗穎﹑馮紹峰已結束近三年婚姻生活。（馮紹峰微博圖片）

在圈中有不少明星都是因戲而生情，趙麗穎﹑馮紹峰都不例外。2016年他們合作電影《西遊記之女兒國》而傳出緋聞，因為二人是當紅偶像自然一舉一動備愛關注。繼而在2017年9月，趙麗穎被踢爆去男方家過夜，在此之前他們已經被影到共同進出同一間酒店，雖然承認戀情，但大家都已經心知肚明。同年10月他們合作拍攝劇集《知否知否應是綠肥紅瘦》，在拍攝的過程中他們又被影到夜裡並肩散步，像一對小情侶般非常恩愛。

拍攝《西遊記之女兒國》傳緋聞。（劇照）

隔年的8月內地知名媒體人桌偉就爆出趙麗穎已經懷孕，9月有網友在街上偶遇他們二人，趙麗穎穿着寬鬆小腹凸起再傳孕味濃，當然懷孕一事再遭到工作室否認。但之後隔一個月，在10月的時候馮紹峰竟無預警地在微博官宣結婚，上貼二人結婚照同結婚證，震警不少人。

婚後的他們恩愛得很除了不時在微博互動曬恩愛還一起出席晚會活動，還多次被網友偶遇恩愛出遊。隨後相隔不到半年時間，在2019年1月馮紹峰就在微博宣布老婆懷孕，3月趙麗穎就產下一子，馮紹峰在微博寫道：「母子平安，今天起家裡多了一位小小男子漢，一起守護偉大的媽媽。」當時大家都覺得他們會一直幸福下去。

2019年趙麗穎誕下一子。（馮紹峰微博圖片）

2019年這一段時間二人多次被影到恩愛出遊﹑在微博互動為雙方慶生﹑合體拍攝廣告﹑探班等等，夫妻非常恩愛。2020年他們的生活方式都之前沒有太大分別，雖然偶爾有消息傳出他們婚變，還爆出馮紹峰出軌等傳聞，但他們同時都透過工作室發出聲明，表明絕不會姑息造謠者，可見夫妻二人是有共識的。

夫妻二人一起拍攝廣告。（馮紹峰微博圖片）

2021年2月二人還被影到共同去三亞玩，男方還貼心照顧趙麗穎，絲毫看不出任何端倪，用行動打破了婚變傳聞。但兩個月後的今日，他們就宣布結束婚姻關係的確令人震驚，雙方均在微博留言道：「日子很長，過去很好，願未來更好。」直言因為聚少離多的關係而選擇回歸朋友關係，強調是和平分開的。而不少網友原本看好他們會永遠幸福下去，但最終又是一段走向分開的婚姻，再次令到不少人難相信愛情。

二人將會共同撫養兒子。（視覺中國）