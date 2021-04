夏天將至,不少女星都加緊運動務求以最Fit身形示人,港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)都不例外。今日(23/4)她在IG上載打拳短片,見Lisa用力揮拳再靈活避開教練攻擊,隨後再作負重訓練,神情非常專注。Lisa寫着:「Recently I have been focused a lot more on exercising. I find this has helped me to stay focused and relax.(最近我更注重鍛鍊,這有助於我保持專注和放鬆)」。網民留言為她打氣,好姊妹陳楨怡、郭栢妍紛紛表示心心眼。