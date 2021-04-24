大整蠱｜丁子朗見森美發火驚到眼濕濕　農夫艾粒被兜頭淋蟲極驚嚇

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-24 14:21

由農夫的陸永、C君與艾粒的Donald、少爺占四位一起主持的無綫綜藝節目《大整蠱》，昨晚播出第5集，在重頭整蠱環節中，找來了丁子朗、郭子豪、鄭衍峰以及黃庭鋒四人去整蠱森美，節目組騙森美即將開拍一個叫《三個型男兜兜風》的節目，由森美、鄭衍峰及黃庭鋒主持，叫森美帶同他的電單車回電視城開會。而丁子朗與郭子豪就趁森美開會期間，偷走森美的電單車。後來四人向森美表示只是整蠱他，將電單車物歸原主，可是電單車卻未能發動，最後森美更嬲到拂袖而去，子朗即一臉擔憂和內疚。其實森美才是夾埋節目組來整蠱四人的，但丁朗已經驚到眼濕濕。

森美先係整蠱人嗰個。(節目截圖)

不過昨晚一集最精彩的部分並非森美那個環節，而是四位主持，即C君、陸永、少爺占及Donald都要被整蠱。他們的頭部被固定在透明膠箱內，要以接龍方式講出四字成語，接不到就要接受懲罰，其膠箱會被放入活生生的食材。陸永第一個被懲罰，被倒入黃鱔，之後輪到少爺占被倒入蚯蚓，非常核凸，最後四人都因為重複了成語而被逐一倒入麥皮蟲，Donald又驚又嬲到連講四次：「我真係反面！」並用雙手掩臉，但都於事無補。一人一箱蟲真的好恐怖，也衝擊了觀眾的視覺，實在令人毛管戙，四人面對箱內噁心的蟲都嚇到驚呼大叫，又指有麥皮蟲爬到衣服內，結果嚇到棄箱而逃。

四位主持都要被整蠱。(節目截圖)

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