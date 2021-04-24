周杰倫珍藏逾七千萬畫作　獲蘇富比認証為「藝術收藏家」將有合作

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-04-24 16:45

42歲天王周杰倫入行多年，演藝工作上成就無容置疑，最近更獲蘇富比認証為「樂壇傳奇兼藝術收藏家」，更宣布即將有合作計劃。蘇富比不時與藝人合作，2016年邀請「Big Bang」成員 T.O.P. 在港策劃專場拍賣、2018年與「碧咸嫂」Victoria Beckham 合作油畫時裝店展，呢次周董可謂華語歌壇第一人。

周杰倫不時在IG展出與家人參觀藝展或藝術品。（IG：@jaychou）

不時喺IG見到周董分享家中珍藏，好似年初周媽媽葉惠美抱住愛犬嘅相，牆上掛嘅就係街頭藝術家KAWS，於2018年在倫敦蘇富比拍賣中以103萬英鎊（約1千1百萬港元）賣出嘅作品AGAIN AND AGAIN。另外仲珍藏已故美國藝術家Jean-Michel Basquiat作品，價值超過2.6億元台幣（約7千2百萬港元）。

周杰倫媽媽身後呢幅畫作，係街頭藝術家KAWS，於2018年在倫敦蘇富比拍賣中以103萬英鎊（約1千1百萬港元）賣出嘅作品AGAIN AND AGAIN。（IG：@jaychou）

蘇富比日前於網上貼出包含電影《青峰俠》以及周杰倫演唱會片段，以中英文盛讚周董藝術成就：「蘇富比隆重宣布與樂壇傳奇兼藝術收藏家周杰倫首度合作！被譽為華語流行音樂天王，周杰倫集音樂家、創作歌手、演員和導演等不同角色於一身，他的音樂、舞台演出和電影感動了萬千觀眾。作為全球最具影響力的人物之一，周杰倫更同時是一位充滿熱忱的藝術收藏家。合作詳情稍後公布，敬請密切留意！」