樂隊ONE PROMISE的低音結他手Sora升呢做爸爸!昨日(23/4)他在IG上載與太太的合照公布喜訊並寫着:「Thanks for all the blessings!(多謝各位好友的祝福)母子平安。」圈外太太為Sora誕下重7.3磅的B仔,不過就未有公開囝囝的樣子。