鍾培生評論麥當勞搵姜濤做代言人：佢係一個又努力又贏嘅人

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-04-26 13:00

鍾培生一向喜歡在個人 YouTube頻道上分享自己做生意的心得，而且見解獨到，網友們都大讚受用。而在最新一段影片中，鍾培生更大膽評論「姜濤成為麥當勞代言人」的價值！

鍾培生點將自己對姜濤嘅睇法向網民分享。（截圖）

對於尋找合適的代言人，鍾培生認為做廣告、宣傳，最主要考慮「低成本吸取用戶」、「用戶變現」以及「用戶留存」三大原則，而選擇邀請明星或IP去做代言或拍攝廣告，是一種降低成本，吸取用戶的方法。

而在鍾培生的視覺上，麥當勞找姜濤擔任代言人是一個明智的決定：「喂！姜濤就梗係掂啦！我每次去到九展，搵人傾嘢又好，睇ViuTV啲嘢又好，每次出面係一班師奶、𡃁妹，總之你講得出嘅唔同類別嘅女人，都會喺ViuTV度等MIRROR出嚟，同埋姜濤出嘅衍生產品，係有人去炒......嗰個姜B餐，我都真係想走去試喎，真係用得啱，我好鍾意啲好努力嘅人，而我係鍾意啲贏嘅人，而姜濤係一個又努力又贏嘅人，所以我係勁尊重佢，同埋佢冇乜廢話，唔似我講咁多廢話！」

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