撰文: 洪曉璇 最後更新日期: 2021-04-26 10:31

陳法拉於今年情人節為法籍老公Emmanuel Straschnov誕下女兒「小米妮」。(IG:@emstnv)

今年情人節陳法拉忽然宣佈產下囡囡小米妮,之前大住肚為Marvel拍攝新戲《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),生咗BB都未有停落嚟。呢日佢貼出兩母女搭飛機嘅相片,雖然遮住小米妮個樣,但見到佢手舞足蹈好似好興奮。法拉留言話:「First trip! She behaved very well! 第一次陪媽媽去拍戲,坐飛機好乖,沒哭!」

陳法拉帶埋囡囡去拍戲。(IG:@falachenfala)

