鄧福如情慾對話疑造假　被瘋傳色誘人夫IG苦呻：已經身心俱疲！

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-26 22:30

台灣歌手鄧福如與Youtuber HowHow（陳孜昊）結婚兩年，今年一月底也迎來兒子出生，不過近來被一名美甲師在IG爆料她有婚外情，還害人小產，網友將IG貼文截圖到Dcard上，立刻引發網友熱議，HowHow日前出席活動時不斷跳針回答「已經跟律師討論」，最後還乾脆提前離場，活動隔日夫妻倆雙雙發文齊心對抗醜聞。

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鄧福如分享與老公、小孩和狗的牽手照，寫道：「面對對方這些惡劣的指控以及長期以來的騷擾，我們已經身心俱疲；我們決定將一切訴諸法律，不再姑息。這兩天真的很謝謝大家的關心，並且理性地、有邏輯地去看待對方不實的指控。我已開始學習當一位勇敢的媽媽，我需要保護我的家人。目前我們已將一切交由司法處理，針對此事我們不再對外做任何回應，謝謝大家溫暖的諒解。衷心感謝。」

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而老公HowHow也於IG貼出老婆的聲明，並寫道：「我想要跟大家說，我與我太太深愛著彼此，我們非常幸福。也慶幸彼此總是能在最低潮的時候互相扶持。我們一起走過了很多的人生課題，我們沒有對不起任何人，只希望對方的擾亂可以徹底停止，也希大家可以讓我們回到平靜生活。」與昨天活動態度大不同。

鄧福如沈默多日，針對小三疑雲首發聲，Po出全家團結牽手照。（IG截圖）

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